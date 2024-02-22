$23 млн выделили в США на оценку состояния промбазы для создания МБР

ТАСС/AP/Carolyn Kaster Министерство обороны США выделило свыше 23 млн долларов на оценку состояния промышленной базы для разработки МБР Sentinel, которая должна будет заменить устаревшую ракету Minuteman III.
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