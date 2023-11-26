Депутат Госдумы о праздновании Дня матери в России: «Мы должны наполнить его смыслами»

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. Сегодня, 26 ноября, в России отмечается День матери. Его иногда путают с 8 Марта, однако сегодняшний праздник призван подчеркнуть, что при всех прочих условиях женщина – это мама.
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