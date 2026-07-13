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Минус 80 минут сна в день заставили людей толстеть

Минус 80 минут сна в день заставили людей толстеть

Ученые давно говорят о связи недостатка сна с ожирением, однако авторы большинства экспериментальных работ изучали последствия именно серьезного недосыпа — например, когда участникам разрешали спать всего по четыре-пять часов в сутки.

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