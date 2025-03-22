«Они не знают, о чём говорят». Льюис Хэмилтон ответил критикам

«Они не знают, о чём говорят». Льюис Хэмилтон ответил критикамFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что своей победой в спринте в Китае ответил всем, кто критиковал его после тяжёлого дебюта за рулём Ferrari на Гран При Австралии.
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