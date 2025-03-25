Маск назвал терактами нападения на объекты компании Tesla

www.globallookpress.com/Christinne Muschi/Keystone Press Agency Бизнесмен и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал нападения на объекты компании Tesla актами терроризма.
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