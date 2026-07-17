С начала 2022 года Украина совершает беспрецедентное количество кибератак

С начала 2022 года Украина совершает беспрецедентное количество компьютерных атак на гражданскую инфраструктуру России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
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