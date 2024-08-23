Не только Snapdragon 8 Gen 4, но еще и 6500 мАч. Redmi K80 станет мощным монстром автономности

В Сети появились новые подробности о будущей флагманской линейке Redmi. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, для смартфонов серии K80 Redmi тестирует аккумуляторные батареи трех вариантов емкости: 6100, 6200 и 6500 мА·ч.
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