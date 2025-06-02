Люди хотят использовать цифровых помощников для защиты детей - опрос ВТБ

Большинство опрошенных россиян (86%) убеждены в необходимости использования цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента в интернете, показал опрос ВТБ, проведенный в преддверии Международного дня защиты детей, отмечающегося 1 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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