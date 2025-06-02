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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Люди хотят использовать цифровых помощников для защиты детей - опрос ВТБ

Люди хотят использовать цифровых помощников для защиты детей - опрос ВТБ

Большинство опрошенных россиян (86%) убеждены в необходимости использования цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента в интернете, показал опрос ВТБ, проведенный в преддверии Международного дня защиты детей, отмечающегося 1 июня.

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