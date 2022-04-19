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Ешеев об отстранении российских лучников: «Мы не подавали иск в CAS, потому что надо все выяснить, это не копеечное дело»

Российская федерация стрельбы из лука не подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) об отстранении российских спортсменов.

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