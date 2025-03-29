Сергей Силкин: «Зенит» все равно станет чемпионом, не вижу интриги в РПЛ. Сложно поверить, что в год своего столетия они проиграют чемпионство. Это невозможно»

«Пока я не вижу никакой интриги в РПЛ – «Зенит» все равно станет чемпионом. Сложно поверить, что в год своего столетия они проиграют чемпионство, это просто невозможно», – сказал бывший главный тренер «Динамо».
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