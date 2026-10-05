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Bloomberg объяснил, почему нефть держится выше $100 за баррель

Bloomberg объяснил, почему нефть держится выше $100 за баррель

Поставки ближневосточной нефти почти восстановились, но цены остаются выше $100 из-за риска нового обострения, дорогой доставки и сокращения мировых запасов.

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