Свердловская область стала лауреатом премии «Многогранность» как регион событийных возможностей

Свердловская область получила первую федеральную премию событийной индустрии «Многогранность» в номинации «Регион событийных возможностей», сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
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