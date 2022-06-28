Ларссон ушел из «Спартака», Федун – из «Лукойла», Алаев сменил Хачатурянца в РПЛ, Бэйл уехал в США, Тутберидзе вернется в Россию, фанаты «Торпедо» бойкотируют матчи РПЛ и другие новости

Доброе утро, друзья! Ловите наш традиционный дайджест новостей ✨ 1. «Спартак» расторг контракт с нападающим Йорданом Ларссоном по соглашению сторон.
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