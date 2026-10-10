Секрет долголетия: почему женщины из горной деревни Болотана живут дольше всех на Земле?

Представьте себе горную деревню, где женщины живут дольше, чем где-либо на планете. Это не фантастика — это реальность, и она скрывается в глубинах Сардинии, на вершине холмов, где время будто замедлилось.
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