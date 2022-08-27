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«Вам могут плюнуть в блюдо». Официант рассказал о приметах поваров и странных клиентах

«Вам могут плюнуть в блюдо». Официант рассказал о приметах поваров и странных клиентах

Работник общепита посоветовал заказывать в ресторанах алкоголь в бутылках Валерия Шавельева Unsplash За последние семь лет Егор Кретов успел поработать официантом в шести заведениях общепита разных сегментов – от фастфуда до премиальных ресторанов.

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