Недорогой загородный дом: что выбирают дачники и почему

Спрос на загородную недвижимость растет. После покупки дачного участка главным для многих становится вопрос, какое на нем возводить жилье, а также как найти компромиссы между ценой и качеством загородного дома.
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