Политолог Кулик: украинцы с гражданством Польши будут влиять на ее политику

РИАМО - 1 окт. Украинский политолог Виталий Кулик заявил, что беженцы с Украины, получая гражданство и избирательные права в Польше, смогут влиять на политику страны и продвигать интересы киевского режима.
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