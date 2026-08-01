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«Как на Земле, так и за ее пределами». Илон Маск зовёт топовых специалистов в SpaceX

«Как на Земле, так и за ее пределами». Илон Маск зовёт топовых специалистов в SpaceX

Для создания мощных кластеров суперкомпьютеровИлон Маск объявил о наборе инженеров и специалистов рабочих профессий в SpaceX для создания и эксплуатации самых мощных кластеров суперкомпьютеров для искусственного интеллекта.

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