Витинья признан лучшим игроком матча Португалия – Чехия

Награда досталась полузащитнику пиренейской команды Витинье. Хавбек отыграл 89 минут, не отметившись результативными действиями, однако пасовал с точностью 90% и пробежал 11,3 километра (максимальная скорость – 29,3 км/ч).
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