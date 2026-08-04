«Градусы» выступят на марафоне «Европа – Азия» в Екатеринбурге 8 августа

В Екатеринбурге 8 и 9 августа 2026 года состоится XI марафон «Европа – Азия». Впервые в истории соревнование пройдет под аккомпанемент уральского рока, а его кульминацией станет бесплатный концерт группы «Градусы».
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