В Петербурге 37-летний водитель Hyundai при повороте с Тульской улицы на Суворовский проспект потерял управление, выехал на тротуар и сбил 57-летнего мужчину, которого госпитализировали с переломом бедра и травмой головы.
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