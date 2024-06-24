УЕФА усилит меры безопасности на Евро-2024 из-за назойливых фанатов

Новые меры вводятся после того, как 10-летний мальчик выскочил сделать селфи с Криштиану Роналду.УЕФА сообщил о введении новых мер защиты игроков после участившихся случаев проникновения болельщиков на игровое поле.
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