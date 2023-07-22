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Сразу несколько человек встали на защиту Исинбаевой: среди них представитель Кремля

Сразу несколько человек встали на защиту Исинбаевой: среди них представитель Кремля

Большинство россиян считает, что Елена Исинбаева после своего резкого заявления о военном звании и связях с российской властью является настоящим предателем Родины.

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Комментарии
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ГТ
Галина Тарасова
Оставьте Исимбаеву в покое! Лучше обратите свой гнев против чиновников разного ранга, грабящих и дискредитирующих страну! А Исимбаева- великая спортсменка!
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19 час.
Марина Петрова
Не могу понять, за что, за какие такие подвиги держат этого пескова? По его высказываниям его давно пора наказывать. Он явно поддерживает врагов страны, но никак не свой народ. Он старательно и довольно успешно настраивает народ против себя.
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12 час.

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