Инвестор "Химок" подтвердил переговоры с Георгием Джикией

Футбольный клуб "Химки" продолжает усиливаться перед переходом в российскую премьер-лигу. По данным источников, глава клуба Туфан Садыгов подтвердил начало переговоров с российским защитником Георгием Джикией.
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