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RT Russia

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Депутат: поддельные судебные уведомления вызывают у жертв острое чувство страха

Депутат: поддельные судебные уведомления вызывают у жертв острое чувство страха

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT назвал новую схему обмана россиян через поддельные судебные иски эволюцией социальной инженерии, где киберпреступники всё чаще используют не только технические, но и психологические методы давления.

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