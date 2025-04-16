Депутат: поддельные судебные уведомления вызывают у жертв острое чувство страха

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT назвал новую схему обмана россиян через поддельные судебные иски эволюцией социальной инженерии, где киберпреступники всё чаще используют не только технические, но и психологические методы давления.