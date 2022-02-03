ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

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Проект «Тайга»: как в Советском Союзе ядерными взрывами хотели повернуть вспять реки

Проект «Тайга»: как в Советском Союзе ядерными взрывами хотели повернуть вспять реки

Глухая уральская тайга — край бесконечных лесов, болот и лагерей. Образ жизни в этом медвежьем углу за столетия менялся мало, но весной 1971 года здесь, в сотне километров от ближайшего крупного города, произошло, казалось бы, немыслимое событие.

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