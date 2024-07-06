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В России вводятся новые правила русского языка

В России вводятся новые правила русского языка

Беречь речь - государственная задача стратегического характера. Все эти ваши скилы, коучинг и краудфандинговые стартапы, может, и соответствуют современным представлениям о нормах русского языка, но уж больно режут слух.

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Комментарии
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Владимир Петросов
Эти бездарные действия необходимо было начать проводить лет 10-15 назад. Дождались, пока русский ЯЗЫК засрали паскудными терминами и окончательно совратив молодёжь, ввели в ступор взрослое население страны.
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18 час.
Елена Верия
Давно пора было это сделать!!!
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17 час.

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