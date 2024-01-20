Нарочно не придумаешь: и как он туда залез?

Странное событие произошло в Массачусетсе (США) 11 января около 19:45. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили Hyundai Tucson, водитель которого, видимо, решил, что деревья – самое крутое место для парковки.
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