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Евролига. Плей-ин. «Маккаби» – «Баскония», «Анадолу Эфес» сыграет с «Виртусом»

Израильский «Маккаби» встретится с испанской «Басконией», турецкий «Анадолу Эфес» сыграет с итальянским «Виртусом».

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