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«МЮ» и «Ювентус» – в 1/4 финала ЛЕ, «Арсенал» вылетел, не давший пенальти в ворота «Зенита» судья наказан, Германия не примет турнир по фехтованию из-за россиян, Инфантино переизбран и другие новости

«МЮ» и «Ювентус» – в 1/4 финала ЛЕ, «Арсенал» вылетел, не давший пенальти в ворота «Зенита» судья наказан, Германия не примет турнир по фехтованию из-за россиян, Инфантино переизбран и другие новости

Доброе утро! 1/8 во всех еврокубках закончилась, впереди жеребьевка четвертьфиналов! А пока ловите наш утренний дайджест ☀️ 1.

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