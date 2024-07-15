К тушению пожара под Новороссийском привлекли авиацию

Самолет Ил-76 направили к месту лесного пожара под Новороссийском в район хутора Дюрсо. Также в тушении задействуют еще два вертолета Ка-32, предоставленные Минобороны РФ, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
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