Российский рынок начал новую неделю ростом ключевых индикаторов

Российский рынок открыл торги в понедельник, 30 октября, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии прибавляет 0,31%, до 3234,1 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,82%, до 1087,93 пункта.
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