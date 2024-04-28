Председатель ВК НПКСК провел встречу с делегацией партии Гоминьдан, совершающей визит в континентальную часть Китая

Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в субботу провел встречу с совершающей визит в континентальную часть Китая делегацией партии Гоминьдан во главе с Фу Куньци.
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