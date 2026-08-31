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Новости Брянска

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В 251 школе Брянской области обновят кабинеты физики, музыки и ИЗО

В 251 школе Брянской области обновят кабинеты физики, музыки и ИЗО

На обновление 251 школы Брянской области и создание молодежного центра выделили почти 130 миллионов рублей.

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