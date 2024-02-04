Le Figaro: Китай впервые публично поддержал СВО и заявил, что готов пожертвовать контактами с ЕС

Журналисты издание Le Figaro опубликовали неожиданный материал, они написали про выступление нового министра обороны КНР Дун Цзюня, который встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и сделал знаковые заявления о полной поддержке спецоперации на Украине.
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