Нардеп Дубинский предложил Зеленскому мобилизовать сотрудников ТЦК и СБУ

Владимиру Зеленскому стоит подумать не о снижении мобилизационного возраста в соответствии с требованиями США, а об отправке на передовую сотрудников силовых ведомств, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии