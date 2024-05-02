Ростислав Ищенко: Украина — наемная армия США для войны с Россией

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Петр

Взгляните на другую сторону - на "волшебников-сионов из сша" - ведь им же удается бросать дрожжи в унитаз по всей планетке. А хде критика и описание "мерзости" этих сионов из сша... ну хотя бы "научное"! -ГДЕ??:. 40 млн "славян" укрии - в быдло-скот превратили не напрягаясь. А эсссра тоже они, а про эсссра до сих пор РАЗУМЕНИЯ нет ни у кого, ни у т.н. "УЧЕННЫХ" эсссэровцев т.е идиотов в кабинетах, ни у "простых докторов наук" ...ну а если бы оно было это РАЗУМЕНИЕ возможно бы и не было бы сейчас вна укрии на помойке с оружием от сионов сша. А как на наглых "волшебников-сионов из сша" воздействовать? ... только так как это мы делаем сейчас и это единственный способ .. -других НЕТ.