2 мая исполнится десять лет со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов. Кто стоял за чудовищным актом насилия в отношении людей, которые выступали за ценности Русского мира в 2014 году, а также стоит ли ждать смену власти в Киеве или бунта на украинском фронте, в интервью нашему изданию рассказал известный политолог, бывший украинский дипломат, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Ростислав Ищенко: Украина — наемная армия США для войны с Россией
Комментарии
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П
Петр
Взгляните на другую сторону - на "волшебников-сионов из сша" - ведь им же удается бросать дрожжи в унитаз по всей планетке. А хде критика и описание "мерзости" этих сионов из сша... ну хотя бы "научное"! -ГДЕ??:. 40 млн "славян" укрии - в быдло-скот превратили не напрягаясь. А эсссра тоже они, а про эсссра до сих пор РАЗУМЕНИЯ нет ни у кого, ни у т.н. "УЧЕННЫХ" эсссэровцев т.е идиотов в кабинетах, ни у "простых докторов наук" ...ну а если бы оно было это РАЗУМЕНИЕ возможно бы и не было бы сейчас вна укрии на помойке с оружием от сионов сша. А как на наглых "волшебников-сионов из сша" воздействовать? ... только так как это мы делаем сейчас и это единственный способ .. -других НЕТ.
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14 час.
Анфиса Иванова
" Ростислав Ищенко: Украина — наемная армия США для войны с Россией " Точнее не скажешь ! А раз так, то врага надо уничтожать!
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10 час.
Александр Батт
Надо быстрее побеждать в СВО, пока американцы другие постсоветские государства тоже не наняли.
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7 час.
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