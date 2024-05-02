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  • Анастасия Гончарова
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Ростислав Ищенко: Украина — наемная армия США для войны с Россией

Ростислав Ищенко: Украина — наемная армия США для войны с Россией

2 мая исполнится десять лет со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов. Кто стоял за чудовищным актом насилия в отношении людей, которые выступали за ценности Русского мира в 2014 году, а также стоит ли ждать смену власти в Киеве или бунта на украинском фронте, в интервью нашему изданию рассказал известный политолог, бывший украинский дипломат, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

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Комментарии
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П
Петр
Взгляните на другую сторону - на &quot;волшебников-сионов из сша&quot; - ведь им же удается бросать дрожжи в унитаз по всей планетке. А хде критика и описание &quot;мерзости&quot; этих сионов из сша... ну хотя бы &quot;научное&quot;! -ГДЕ??:. 40 млн &quot;славян&quot; укрии - в быдло-скот превратили не напрягаясь. А эсссра тоже они, а про эсссра до сих пор РАЗУМЕНИЯ нет  ни у кого, ни у т.н. &quot;УЧЕННЫХ&quot; эсссэровцев т.е идиотов в кабинетах, ни у &quot;простых докторов наук&quot; ...ну а если бы оно было это РАЗУМЕНИЕ возможно бы и не было бы сейчас вна укрии на помойке с оружием от сионов сша. А как на наглых &quot;волшебников-сионов из сша&quot; воздействовать? ... только так как это мы делаем сейчас и это единственный способ .. -других НЕТ.
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14 час.
Анфиса Иванова
&quot; Ростислав Ищенко: Украина — наемная армия США для войны с Россией &quot;  Точнее не скажешь !  А раз так, то врага надо уничтожать!
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10 час.
Александр Батт
Надо быстрее побеждать в СВО, пока американцы другие постсоветские государства тоже не наняли.
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7 час.

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