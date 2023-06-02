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Кадыров призвал ввести в России военное положение

Кадыров призвал ввести в России военное положение

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести в России военное положение и использовать все силы для того, чтобы «смести террористическую ячейку» на Украине.

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