Чесноков заявил, что Медведеву хватит очков для попадания на Итоговый турнир ATP

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Даниил Медведев, показывающий в последних турнирах нестабильную игру, в любом случае квалифицируется на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).