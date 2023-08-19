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Чесноков заявил, что Медведеву хватит очков для попадания на Итоговый турнир ATP

Чесноков заявил, что Медведеву хватит очков для попадания на Итоговый турнир ATP

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Даниил Медведев, показывающий в последних турнирах нестабильную игру, в любом случае квалифицируется на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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