20 родственников, которые на чемпионате по мотанию нервов могли бы сидеть в жюри

Родственники бывают разными. С одними чувствуешь, что вы действительно близкие люди со схожими взглядами, а на других смотришь и думаешь: «Может, это ошибка, что мы родня?» Но так или иначе, любить их приходится такими, какие есть, со всеми заскоками и прибабахами.