БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Юность «Максима»: За раскрутку пулемета Африка расплатилась тысячами жизней

Юность «Максима»: За раскрутку пулемета Африка расплатилась тысячами жизней

Установив на тачанку, Махно и Ворошилов сделали это оружие легендарным Александр Широкорад На фото: кадр из к/ф «Чапаев» (Фото: цитата видео Ютуб) 5 февраля 1840 года в Орнвилле, штат Мэн, в семье бедного фермера родился Хайрем Максим.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(первая модель пулемета Хирама Максима. Из «Философского камня», Лейпциг, около 1895 года) Однако мудрые лондонские джентльмены в 1888 году отправили пулемёт Максима в Гамбию, где он за несколько минут перестрелял всё население большой деревни. Это как так ничего не понял? А перестрелять людей вооружённых копьями из огнестрельного автоматического оружия не представляет больших трудов это как расстрел безоружных пленных. 🤣😂
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