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Бег курицы с отрубленной головой, или костыли для захромавшей «Крымской платформы»

Бег курицы с отрубленной головой, или костыли для захромавшей «Крымской платформы»

Чем ближе дата проведения киевского саммита «Крымская платформа», тем яснее виден провал мероприятия.

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ВЛАДИСЛАВ
Вован Зеленский! Ты бы лучше смотрел, что происходит сейчас в Кабуле, делал выводы и нарабатывал опыт, как лучше выводить деньги и самому бежать, чтобы не решать всё в последнюю минуту и не стать жертвой разъярённой толпы. США всё равно Украину бросят и тогда для тебя лично наступит полная задница.

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