Когда дождь не помеха

Рабочий укладывал брусчатку под открытым небом, когда начался дождь. Чтобы не промокнуть и не прерывать работу, коллеги придумали необычное решение — подняли ковш экскаватора прямо над ним, превратив тяжёлую технику в огромный навес.
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