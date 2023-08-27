Григоренко о Федотове и армии: «Не думаю, что он сильно изменился. Хороший, спокойный парень. Физическая форма Вани впечатлила»

Вратарь вернулся в ЦСКА после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года. ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его соглашением с «Филадельфией».
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