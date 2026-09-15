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Совбез РФ: экономика сталкивается со старением населения и урбанизацией

Совбез РФ: экономика сталкивается со старением населения и урбанизацией

Масленников назвал сокращение и старение населения серьезным вызовом для экономики России. Особенно остро демографические проблемы проявляются в малых и средних городах, где реализуются крупные промышленные проекты.

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