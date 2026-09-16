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ВЕСТИ КРЫМ

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Прокурор запросил 22 года колонии строгого режима третьему фигуранту дела о покушении на главу Крыма

Прокурор запросил 22 года колонии строгого режима третьему фигуранту дела о покушении на главу Крыма

Гособвинение попросило суд назначить третьему фигуранту уголовного дела 22 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 650 тысяч рублей в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде, подтвердили Вести Крым в пресс-службе Южного окружного военного суда.

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