Прокурор запросил 22 года колонии строгого режима третьему фигуранту дела о покушении на главу Крыма

Гособвинение попросило суд назначить третьему фигуранту уголовного дела 22 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 650 тысяч рублей в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде, подтвердили Вести Крым в пресс-службе Южного окружного военного суда.