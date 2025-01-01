Бывший капитан «Спартака», полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью « РБ Спорт » заявил, что не вызывал бы нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в сборную России после его высказываний о национальной команде.
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