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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если РФС даст Медиалиге зеленый свет, то через 2-3 года большинство команд Второй лиги будут изжиты». Григорян о конкуренции МФЛ с проффутболом

«Сейчас команды, которые борются за выход в Серебро, во Второй лиге – это одни из лучших команд, ни по деньгам, ни по условиям для игроков, ни по условиям тренировочного процесса не конкурентны с командами Медиалиги.

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