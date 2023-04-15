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Генштаб: «веерных» рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет

Генштаб: «веерных» рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков сообщил, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме.

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