Генштаб: «веерных» рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков сообщил, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме.
Популярные статьи
- Зеленский ввел санкции против 82 российских спортсменов. Среди них Авербух и Акинфеев
- Украинский экипаж «в заложниках» и сгоревший самолет ООН. Что происходит в аэропорту столицы Судана, где продолжаются бои
- Белгородский губернатор сообщил о двух пожарах на гражданских объектах. СМИ пишут об атаке дронов
Свежие комментарии