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Аргументы и Факты

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Друг убитого в Грузии россиянина рассказал о погибшем

Друг убитого в Грузии россиянина рассказал о погибшем

Друг убитого в Грузии россиянина Виктора Соловьева Евгений рассказал о том, каким был погибший.По словам Евгения, Виктор был не только его руководителем, но и человеком, с которым можно все обсудить, а также достойной поддержкой и опорой.

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